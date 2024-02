Gleiciane Silva da Silva, de 26 anos, que estava grávida de 2 meses, foi executada com pelo menos dez tiros na madrugada desta sexta-feira (2), na rua Judéia, no bairro Santo Agostinho, zona Oeste de Manaus. Na ocasião, a vítima estava com o namorado e o filho de 3 anos.

De acordo com informações repassadas aos policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 4h, ao menos dez homens chegaram em dois veículos e invadiram a casa da vítima, se passando por policiais.

A mulher estava dormindo abraçada com o filho quando os suspeitos pediram que ela largasse a criança. Em seguida, o namorado da vítima foi levado para fora da residência. Desesperado, o homem correu. Durante a fuga, vários disparos de arma de fogo foram efetuados contra o namorado, mas ele não chegou a ser atingido.

Gleiciane foi arrastada até a cozinha e executada com pelo menos dez tiros de pistola 9mm e 350. Os criminosos fugiram sem ser identificados.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).