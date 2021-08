5 / 5 ( 1 voto )

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 77ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Novo Airão (a 115 quilômetros da capital), prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (05/08), por volta das 16h, um jovem identificado como Laurindo Garcia Neto, de 20 anos, pela prática do crime de tráfico de drogas.

De acordo com o delegado Renato Simões, titular da DIP, na ocasião do delito, o indivíduo tentava entrar na carceragem da unidade policial com uma quantidade significativa de entorpecente, tipo maconha, que estava escondido no solado de sua sandália.

“A substância foi encontrada durante revista nos objetos que iriam entrar para os detentos, ocasião em que foi dada voz de prisão ao indivíduo”, informou o delegado.

Procedimentos

Laurindo Garcia Neto irá responder pelo crime de tráfico de drogas. Após os procedimentos cabíveis, ele permanecerá na carceragem da unidade policial à disposição da Justiça.