Policiais militares do 6º Grupamento de Polícia Militar (GPM), subordinado ao 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), detiveram, por volta das 14h de quinta-feira (08/04), um homem e uma mulher, ambos de 38 anos, flagrados com entorpecentes em uma residência no bairro Elias, em Novo Airão, a 115 quilômetros de Manaus.

Segundo relato policial, a equipe do 6º GPM fazia patrulhamento ostensivo no bairro quando observou um homem, conhecido na cidade como usuário de entorpecentes, saindo de uma residência na rua Manoel Santana, pelos fundos da casa, após perceber a presença da viatura. Os policiais visualizaram os suspeitos embalando entorpecentes na cozinha da residência.

O homem e a mulher permitiram a entrada dos policiais, que encontraram sobre uma mesa três aparelhos celulares, 43 invólucros de entorpecentes análogos a maconha, 188 pedras com características de crack, 162 trouxinhas e uma porção com 146 gramas de pó com aparência de cocaína, uma porção de 114 gramas de maconha, oito relógios de diversas marcas, duas balanças de precisão e R$ 6.049,65 em espécie.

Diante do flagrante delito, foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram conduzidos, juntamente com a materialidade, a Delegacia Regional de Polícia do município da Região Metropolitana de Manaus para as providências legais.