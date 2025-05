Visuliazação: 0

Nesta quarta-feira (28/05), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), deflagrou a Operação Caminhos Seguros, com o cumprimento de mandado de busca e apreensão em um imóvel localizado no bairro Centro, zona sul de Manaus. O local vinha sendo alvo de diversas denúncias relacionadas ao exploração sexual e ao favorecimento à prostituição de crianças e adolescentes, além da prática de tráfico de entorpecentes.

Durante a ação, uma casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas, e seis crianças e adolescentes, com idades entre dois e 17 anos, foram encaminhados aos serviços de acolhimento. No imóvel, foi constatado o fornecimento de bebidas alcoólicas e substâncias ilícitas para crianças e adolescentes, configurando um cenário de extrema vulnerabilidade social.

A operação contou com o apoio do Conselho Tutelar da Zona Sul 2, da empresa Amazonas Energia e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Em coletiva de imprensa, o delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, destacou a importância da ação, que mobilizou cerca de 50 policiais civis na região central da capital. Segundo ele, a operação reflete o compromisso da instituição com a proteção da infância e da adolescência.

“Estamos aqui, unidos, justamente porque se trata de uma causa nobre e delicada. A criança é, e sempre será, prioridade para a Polícia Civil do Amazonas. A operação foi deflagrada a partir do cumprimento de uma medida cautelar solicitada pela delegada Juliana Tuma e sua equipe, e devidamente deferida pelo Poder Judiciário. A ação teve como alvo um imóvel no Centro da cidade, que funcionava como uma espécie de hotel, abrigando mais de 58 apartamentos”, afirmou Fraga.

Ainda de acordo com o delegado-geral, foi possível constatar que, em muitos desses apartamentos, havia consumo de entorpecentes, inclusive na presença de crianças. Além disso, foram identificados indícios de exploração sexual e outras práticas criminosas.

“Diante desse cenário, foi necessária uma intervenção imediata do Estado para coibir tais ilícitos. Houve um trabalho prévio de inteligência e investigação, que forneceu elementos concretos e suficientes para que a medida judicial fosse autorizada, possibilitando nossa atuação e a interrupção desses crimes”, acrescentou.

Investigações

A delegada Juliana Tuma, titular da Depca, explicou que o imóvel, anteriormente utilizado como hotel, atualmente funcionava como um ponto de aluguel irregular de quartos, sem qualquer tipo de controle ou fiscalização.

Segundo a delegada, a Depca recebeu diversas denúncias reiteradas sobre a ocorrência de delitos no local, como tráfico de drogas e, de forma ainda mais grave, a exploração sexual de crianças e adolescentes em situação de completa vulnerabilidade, convivendo com usuários de entorpecentes.

“Contamos com o apoio do Conselho Tutelar da Zona Sul 2, da Amazonas Energia e da Polícia Militar, por meio da CIPCães, para desarticular esse ambiente totalmente inadequado à presença de crianças e adolescentes. O imóvel, embora disfarçado de moradia temporária, funcionava como um verdadeiro ponto de risco e violação de direitos fundamentais”, destacou Tuma.

A autoridade policial reforçou que a ação, integrada à Operação Caminhos Seguros, foi resultado de um trabalho prévio de inteligência policial. A medida cautelar foi representada à Justiça e devidamente deferida, permitindo a atuação no local. A operação resultou na prisão em flagrante de um casal por tráfico de drogas, na condução de suspeitos à delegacia e no encaminhamento de seis crianças e adolescentes para o serviço de acolhimento.

“As vítimas estavam desacompanhadas de responsáveis, sem documentação, em quartos com forte odor de entorpecentes e em condições totalmente insalubres. O principal objetivo da operação é restabelecer o bem-estar e assegurar a proteção integral de crianças e adolescentes. A prioridade absoluta é a garantia de seus direitos, e foi isso que realizamos hoje”, afirmou a delegada.

Ainda conforme Tuma, o responsável pelo imóvel foi identificado, e uma quantia significativa em dinheiro foi apreendida. O montante será utilizado como subsídio para o avanço das investigações. O indivíduo foi conduzido à delegacia para prestar depoimento.