A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), informa que o atendimento no posto do Sine Manaus, localizado na avenida Constantino Nery, zona Sul, estará suspenso, nesta quinta e sexta-feira, 29 e 30/5, em virtude do “1º Megafeirão de Empregabilidade” que será realizado, das 9h às 14h, na Central do Empreendedor, no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste da capital.

As atividades retornam normalmente na próxima segunda-feira, 1º/6.

