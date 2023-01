A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) iniciou na tarde desta segunda-feira, 16/1, a perícia para identificar o que causou a explosão em um clube de tiros no bairro Ponta Negra, ocorrido no último domingo, 15/1. Cinco pessoas morreram.

Ainda não há previsão para o término dos trabalhos, que deve identificar as causas do acidente.

Em entrevista à Rede Amazônica, o tenente-coronel Robson Falcão, do Corpo de Bombeiros, descartou a possibilidade que o gerador do clube tenha causado a explicação.

“Essa informação do gerador foi descartada. A gente até usou ele pra poder ligar os exaustores do local. A gente ainda não sabe o que aconteceu. Foi no interior. Pode ter sido pólvora, gás... Procuramos também se na lanchonete tinha botija, mas não havia. A perícia vai verificar se houve um curto-circuito no ar condicionado ou outra coisa”, disse.

As autoridades já sabem que o incêndio teve início no subsolo do prédio.

O clube de tiro estava fechado, de recesso, desde a véspera de Natal e havia voltado a funcionar no dia anterior, sábado, 14 de janeiro.

Caso

A explosão no clube de tiros, localizado no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, aconteceu na manhã de domingo, 15/1. No local, quatro pessoas morreram. Os mortos são Nardier Pinheiro de Araújo e a esposa, Ursula Rodrigues Macedo de Araújo, que eram os donos do local, e dois funcionários, identificados apenas como Dangelo e Francisco.

Maikson Alves Cristovan morreu na manhã desta segunda-feira, 16/1, no Pronto Socorro 28 de Agosto, onde estava internado em estado grave. A vítima teve mais 90% do corpo queimado devido a explosão e passou por procedimento cirúrgico no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) no Pronto Socorro 28 de Agosto.

O Governo do Amazonas informou, por meio de nota, que "as autoridades estão apurando as causas do acidente e o Secretário de Segurança Pública, Carlos Alberto Mansur, está no local do acidente acompanhando os trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil".