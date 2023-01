A cantora, compositora e pesquisadora amazonense radicada na Itália, Karine Aguiar, foi indicada à premiação “Melhor do Brasil no Mundo” na categoria “Melhor Cantora Brasileira”. A artista lançou, no ano passado, o primeiro DVD da carreira dela, intitulado “Jungle Jazz: uma sinfonia amazônica”.

A premiação é organizada pela revista High Profile Magazine, com sede no Reino Unido, com o objetivo de reconhecer e valorizar o trabalho de brasileiros que residem no exterior e tem como madrinha a atriz e modelo brasileira Luiza Brunet. A cerimônia de premiação será em outubro no Palácio do Parlamento Britânico. No Instagram da cantora Karine Aguiar (@karineaguiarmusic) é possível encontrar um passo a passo de como votar na artista.

A escolha do vencedor da premiação é dividida em três fases. A primeira é de nomeação por iniciativa de outros brasileiros residentes no Brasil ou no exterior. A segunda fase está em andamento até julho, que é a da votação popular pelo Instagram da High Profile Magazine (@highprofilemagazine).



Os cinco mais votados em cada categoria irão para a final e quem decidirá o vencedor será uma comissão técnica, que avalia a trajetória de vida e a relevância profissional de cada candidato. Para esta edição, que irá acontecer no dia 28 de outubro, o lugar escolhido foi nada menos que o Palácio do Parlamento Britânico, onde está localizado o famoso relógio Big Ben, um dos símbolos da capital inglesa.

A cantora recebeu a indicação, por meio do mineiro Antônio Cançado, que é fascinado pela Amazônia e, atualmente é conhecido em toda Europa como “Monsieur Pão de Queijo”. Atualmente, Karine está na segunda fase do concurso, da votação popular.

“Eu estou muito feliz de poder ter recebido essa indicação, sendo uma artista de Manaus, do Amazonas, da Amazônia, concorrendo ao prêmio de melhor cantora brasileira no exterior, eu penso que além de tudo, isso é um momento histórico porque é a oportunidade que nós artistas do Norte temos pra dizer ao resto do Brasil e do mundo, que existimos, que também podemos ocupar a mídia, os grandes festivais, as grandes rádios, as grandes premiações de música pelo Brasil e pelo mundo”, enfatizou a artista.

Ela também convidou os amazonenses a votarem muito e a compartilharem a votação com objetivo de obter bastante engajamento.

“Agora é um momento muito importante em que a gente está na fase de votação popular, para gente ir na final no parlamento britânico. Então, eu conto com cada um de vocês, com seus votos, com suas mensagens, com seu engajamento para que a gente consiga levar Manaus, o Amazonas e a Amazônia para o topo do mundo, afinal a nossa música também existe”, convidou.

A premiação é considerada pela revista Forbes como o evento mais prestigiado da comunidade brasileira no exterior. Além da cerimônia de gala que acontecerá em 28 de outubro no Palácio do Parlamento Britânico, o “Melhor do Brasil no Mundo” contará com uma série de eventos dentre palestras, feiras e shows por toda a cidade de Londres. Mais informações podem ser encontradas no site: https://www.bestofbrazilawards.com.