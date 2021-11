5/5 - (1 vote)

Silas Ferreira da Silva, 26, foi preso investigado pela autoria da morte do sargento do exército Brasileiro, Lucas Ramon Guimarães, que tinha 29 anos. O crime ocorreu no dia 01 de setembro deste ano, em uma cafeteria de propriedade da vítima, localizado no bairro Praça 14, zona sul de Manaus.

Na ocasião, Lucas foi executado a tiros. As imagens das câmaras de segurança do local registraram o crime. Segundo a polícia, os mandantes do crime seriam os empresários donos de uma rede de supermercados de Manaus, Joabson Agostinho Gomes e Jordana Freire.

O delegado Ricardo Cunha explicou que as equipes da unidade especializada estavam trabalhando há dois meses para elucidar o caso, e, a partir de informações coletadas durante as investigações, foi possível localizar e prender Silas, que estava escondido no Bairro Colônia Aleixo, zona leste de Manaus.

Foi constatado que ele possui dez passagens pela polícia, pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. As investigações em torno do caso seguem em segredo de justiça. Segundo a polícia, o homem teria recebido 65 mil para executar o militar.

Silas vai responder por homicídio e foi encaminhado para a central de recebimento e triagem.

