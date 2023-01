A pintura da estátua em homenagem a Tenreiro Aranha, primeiro governador da província do Amazonas, é temporária. A explicação foi dada pela artista plástica Rosa dos Anjos, responsável pelo trabalho de revitalização, após repercussão negativa da restauração do monumento histórico que fica na Praça da Saudade, no Centro Histórico de Manaus.

A estátua era originalmente cobre e foi pintada de dourado durante a intervenção realizada pela Secretaria de Limpeza Urbana (Semulsp). A artista disse que aplicou um processo cuidadoso para manutenção da obra com uma pintura temporária.

“Eu fiz um polimento na escultura para saber a cor original e trabalhar com ela. Um monumento tão importante precisava ter uma limpeza primeiro. Nós vimos uma camada de fezes de pombo e sujeira, depois tivemos que pintar para proteger dos insetos que estavam cobrindo a escultura. Daqui algum tempo a gente remove a tinta para deixar na cor original polida”, explica.

A justificativa veio a público, na quinta-feira, 12, um dia após a entrega da revitalização, da manifestação contrária de historiadores e do Instituto de Patrimônio Histórico Nacional (Iphan) informar, à imprensa, que a intervenção na estátua e na praça, uma das mais antigas da capital amazonense, não teve a autorização do órgão.

Com a repercussão negativa, a prefeitura de Manaus se reuniu com o Iphan para alinhar a revitalização e manutenção de praças. Antes da agenda, a Semulsp não deu esclarecimentos à imprensa. Na reunião, realizada na praça da Saudade, o superintendente substituto do Iphan, Mauro Augusto Menezes, afirmou que o instituto vai preparar um relatório e avaliar se a pintura causou impactos culturais na escultura.