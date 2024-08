O Polo Industrial de Manaus (PIM) fechou o primeiro semestre deste ano com faturamento de R$ 97,13 bilhões, o que representa crescimento de 12,27% em relação a igual período de 2023 (R$ 86,51 bilhões). Em dólar, o faturamento do PIM, no mesmo intervalo, atingiu US$ 18.93 bilhões, o que também indica alta – de 10,58% – na comparação com o período de janeiro a junho do ano passado (US$ 17.12 bilhões).

As vendas externas do PIM totalizaram US$ 328.83 milhões nos primeiros seis meses de 2024, representando aumento de 14,01% na comparação com igual intervalo do ano passado (US$ 288.42 milhões).

Em junho, o PIM teve seu melhor resultado de mão de obra deste ano ao registrar um total de 121.007 empregos diretos, entre efetivos, temporários e terceirizados. Com os resultados fechados do primeiro semestre, a média mensal de mão de obra do PIM, em 2024, está estabelecida em 118.796 trabalhadores, o que representa alta de 6,12% em relação à média mensal em igual período de 2023 (111.939 trabalhadores).

Segmentos e produtos

Nove dos dez principais segmentos do PIM em representatividade de faturamento (Eletroeletrônico; Bens de Informática; Duas Rodas; Químico; Termoplástico; Mecânico; Metalúrgico; Bebidas; e Papel e Papelão) registraram crescimento no primeiro semestre de 2024. Os maiores destaques ficaram por conta dos desempenhos do subsetor Mecânico, com faturamento acumulado de R$ 7,83 bilhões e aumento de 91,61%, do Polo de Duas Rodas, com faturamento acumulado de R$ 17,92 bilhões e aumento de 19,01%; e do segmento Eletroeletrônico, com faturamento acumulado de R$ 17,57 bilhões e aumento de 8,02%.

Já em relação aos principais produtos fabricados pelo PIM, as linhas de produção mais aquecidas nos seis primeiros meses deste ano incluíram condicionadores de ar do tipo janela ou de parede de corpo único, com 176.190 unidades fabricadas e aumento de 170,64%; receptores de sinal de televisão, com 4.041.056 unidades fabricadas e aumento de 120,35%; discos digitais a laser gravados (blu-rays), com 518.202 unidades fabricadas e aumento de 93,45%; condicionadores de ar do tipo split system, com 2.680.886 unidades fabricadas e aumento de 70,81%; fornos micro-ondas, com 2.715.123 unidades fabricadas e aumento de 52,46%; rádios e aparelhos reprodutores e gravadores de áudio (não portáteis), inclusive, toca disco digital a laser, com 534.068 unidades fabricadas e aumento de 46,19%; motocicletas, motonetas e ciclomotos, com 906.633 unidades fabricadas e aumento de 14,36%; e televisores com tela LCD e OLED, com 6.945.677 unidades fabricadas e aumento de 9,34%.

Avaliação

Para o superintendente da Zona Franca de Manaus, Bosco Saraiva, os resultados do primeiro semestre indicam que o Polo Industrial de Manaus segue fortalecido em seus diversos subsetores e que as ações macroeconômicas do governo federal estão favorecendo a produtividade e a expansão das empresas.

“Cerca de 98% da nossa produção é destinada ao mercado brasileiro, então o aumento da produtividade e o aquecimento de diversos subsetores e linhas de produção do PIM, com efeitos positivos na geração de empregos, que teve seu ápice em junho, só demonstra que a política macroeconômica do governo do presidente Lula está gerando confiança e tendências positivas no planejamento das empresas”, afirmou Saraiva.