Palmeiras e Boca Juniors medem forças a partir das 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira, 5, no Allianz Parque, pela semifinal da Copa Libertadores da América. Após o empate sem gols em La Bombonera, os times entram em campo precisando de uma vitória simples para ir à final – quem passar terá o Fluminense pela frente. Para o apresentador Thiago Asmar, do Grupo Jovem Pan, a equipe de Abel Ferreira é favorita a avançar na noite de hoje e até a levantar a taça. No entendimento de Pilhado, caso o Verdão não consiga o título, a temporada poderá ser considerada decepcionante. “O Palmeiras é favorito. Lembrando: Boca tem um gol nos últimos 11 jogos de mata-mata. Ou seja, se o Palmeiras marcar, é muito difícil perder a vaga”, afirmou o apresentador durante o programa “Bate-Pronto”.

“Para mim, Palmeiras e Flamengo, se não ganharem títulos grandes, é uma decepção. Pelo o que eles estão à frente em investimento, folha salarial e organização, é um vexame. O ano do Flamengo já é uma palhaçada. No Palmeiras, caso não ganhe a Libertadores, seria um pouco melhor porque ganhou o Paulista e a Supercopa. Se não ganhar a Libertadores, será decepcionante. Isto é óbvio”, acrescentou Pilhado. No Brasileiro, vale lembrar, o Alviverde é terceiro colocado, com oito pontos a menos em relação ao líder Botafogo. Restam 13 rodadas para o fim do torneio.