Leila Pereira, presidente e patrocinadora do Palmeiras, defendeu os valores dos ingressos para os jogos do clube. Ao chegar em Buenos Aires, na Argentina, para acompanhar a partida diante do Boca Juniors, pela semifinal da Copa Libertadores da América, a mandatária rebateu as críticas dos torcedores. “Vocês estão cansados de saber que 80% dos torcedores que entram no Allianz Parque têm algum tipo de desconto. Quem quer ver um jogo, quem quer ver um show, tem que pagar. O investimento que se faz no futebol é muito alto, entende? Então, esse negócio que o futebol é popular. Sim, é popular, assim como a música é popular. Se você quer ver um show, você tem que pagar, não é? Então eu acho muito contraditório. De um lado, o torcedor quer reforços, quer investimento em contratação de jogadores. Contratação de jogador se faz com dinheiro. Futebol de alta performance se faz com dinheiro. Então, eu acho muito contraditório”, declarou a dirigente, nesta terça-feira, 26.

Durante o programa “Bate-Pronto”, entretanto, o apresentador Pilhado discordou de Leila Pereira e pediu um ingresso mais popular. “Ela tem o lado dela, eu tenho o meu. O futebol é popular e tem que ter ingresso mais barato. Até porque, Leila, o cantor vive do show. O clube não vive só do público. O clube tem a renda da TV, que é uma fortuna. Tem patrocinadores, que pagam muito. Tem venda de produtos e outras rendas extras. Então, é uma desculpinha para vender ingressos caríssimos. Eu entendo o argumento, mas tem muita lorota, não somente da Leila como de vários dirigentes. A maior renda de grande todo clube é da TV. E tem venda de jogadores também! Ela vendeu Danilo, Giovanni e outros… Concordo que, em alguns setores, o ingresso tem que ser mais caro. Ainda assim, alguns setores precisam ser mais populares para deixar o torcedor que não é rico assistir aos jogos”, disse o jornalista do Grupo Jovem Pan. Recentemente, as organizadas do Verdão criticaram Leila Pereira pelo aumento no preço cobrado para a partida de volta contra o Boca Juniors, no Allianz Parque, marcada para 5 de outubro. A entrada mais barata no estádio da WTorre vai custar R$ 240.