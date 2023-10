A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (4), a Operação Tesouro Oculto, com o objetivo de combater crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, organização criminosa, fraude à execução e uso de documento falso. Os nomes dos investigados não foram divulgados, mas informações preliminares indicam que um dos alvos é um ex-vereador de Manaus.

Em ação conjunta com o Ministério Público Federal (MPF), a PF mobilizou 100 policiais que cumprem 21 mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão na capital amazonense e no município de Borba (a 151 quilômetros de Manaus), locais estratégicos para a fraude identificados pela PF.

A investigação iniciou-se em 2019 e apura um esquema de criação de empresas fraudulentas por meio de organização criminosa que fazia a utilização de ‘’laranjas’’ (sem ciência da sua condição de participante na ação) e de ‘’testas de ferro’’ (com conhecimento da participação).

De acordo com a polícia, as empresas eram criadas de fato, com CNPJ constituído, com o intuito de darem continuidade a atividade ilegal de venda de planos de saúde sem registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), além de sonegar créditos fiscais, frustrar direitos trabalhistas, fraudar credores e lavar os ativos ilícito obtidos por meio.

‘’Foi concedido judicialmente o sequestro e indisponibilidade de bens móveis e imóveis, visando a quitação da dívida perante a Fazenda Nacional no valor de RS 87 milhões’’, diz da nota divulgada pelo órgão.

A PF não confirmou oficialmente, mas informações preliminares apontam que entre os alvos da operação está um ex-vereador de Manaus, que já foi apresentador de TV e atualmente atua como empresário.