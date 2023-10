Como parte das ações de enfrentamento à vazante histórica, o prefeito de Manaus, David Almeida, se reuniu com os comandantes das Forças Armadas na região, e recebeu a garantia de apoio logístico para o enfrentamento da estiagem severa, nesta terça-feira (3).

Durante o encontro com o comandante do 9º Distrito Naval da Marinha do Brasil, vice-almirante Thadeu Marcos Orosco Coelho Lobo, o chefe do Executivo municipal afirmou que a união da prefeitura com as Forças Armadas visa ampliar a ajuda humanitária às milhares de famílias ameaçadas pela severa estiagem.

“Estamos integrando as forças. Hoje, nós viemos pedir o apoio logístico da Marinha e prontamente fomos atendidos, também estivemos pela manhã na Aeronáutica, no Comando Militar da Amazônia, e as Forças Armadas estarão junto com a Prefeitura de Manaus, para que nós possamos mitigar os efeitos dessa grande vazante, essa grande estiagem, levando ajuda humanitária para os nossos ribeirinhos”, disse o prefeito.

David Almeida também foi recebido pelo comandante do Comando Militar da Amazônia (CMA), general de Exército Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves; e o comandante do Sétimo Comando Aéreo Regional (7° Comar), major-brigadeiro do ar, David Almeida Alcoforado, para discutir ações de apoio e atendimento às famílias, e outras medidas que possam integrar as ações já realizadas pela prefeitura, como a doação de alimentos e água mineral para cerca de 6,8 mil pessoas, além da perfuração de poços nas comunidades ribeirinhas, em parceria com a concessionária Águas de Manaus.

Entrega água potável e kits de alimentos e higiene para ribeirinhos

Nesta terça-feira (3), a comunidade Nova Canaã, localizada no lago do Aruau, foi a primeira beneficiada com 600 cestas básicas, 600 kits de higiene pessoal e garrafões de água potável, em uma ação realizada por meio de uma força-tarefa envolvendo as Secretarias Municipais de Agricultura, Abastecimento, Centro e Mercado e Comércio Informal (Semacc); da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc); de Educação (Semed); de Saúde (Semsa); de Limpeza Urbana (Semulsp); de Infraestrutura (Seminf); Defesa Civil de Manaus, e apoio da concessionária Águas de Manaus.

De acordo com Wanderson Costa, secretário da Semacc, que faz parte da força-tarefa, a seca severa transformou o rio em lama, e atingiu de forma muito impactante os agricultores dos polos agrícolas de Manaus, deixando-os em estado crítico e preocupante.

“As comunidades agrícolas da capital começam a sofrer com a falta do abastecimento de água potável e a alimentação. A situação é bastante avassaladora, crítica e preocupante, por isso estamos todos envolvidos trabalhando para diminuir os impactos negativos do fenômeno da estiagem.

Os rios estão secos e isolam as comunidades, dificultando a locomoção, prejudicando gravemente essas famílias.

Estamos nos reunindo todos os dias junto com o prefeito David Almeida buscando parcerias, buscando soluções rápidas para diminuir os desafios dos agricultores”, explicou Costa.

Nesta primeira etapa de assistência, às comunidades do polo Seis são as primeiras beneficiadas.

O trabalho começou nas localidades mais longínquas da capital. A distribuição dos mantimentos está sendo realizada por meio de pequenos barcos que saem abastecidos até os pontos onde ainda é possível atracar navegação. De lá os mantimentos saem por via terrestres com a ajuda dos comunitários e das equipes da Prefeitura de Manaus.

Todas as comunidades afetadas pela grande seca estão sendo mapeadas pelas equipes da prefeitura, e de acordo com as suas necessidades e especificidades serão beneficiadas com bombas e galões d’água, caminhões-pipas, cisternas, poços artesianos, kits de higiene e cestas básicas.

