A Polícia Federal apreendeu, nesta quinta-feira (03/10), R$ 20 mil em espécie, que estavam sob posse de uma assessora parlamentar, que embarcava para o município de Santo Antônio do Içá, no aeroclube de Manaus, no bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com as informações obtidas por policiais federais, a assessora não tinha a comprovação do saque e nem sabia sobre a origem do dinheiro. Durante a ação de fiscalização, o parlamentar também passou por inspeção e assumiu que o dinheiro era dele.

A Polícia Federal instaurou inquérito policial para esclarecer os fatos e encaminhou ambos os investigados para a Superintendência Regional para prestar esclarecimentos.