O Manaus FC, atualmente, tem a maior torcida em Manaus quando se fala apenas em times locais, seguido do Amazonas FC.

Curiosamente, ambos os clubes são novos no cenário amazonense, mostrando que os times tradicionais foram ficando para trás em número de torcedores com o passar dos anos.

Os números são do Instituto de Pesquisa do Norte (Ipen), que foi às ruas entre os dias 11 e 18 de setembro para descobrir por quais times os moradores de Manaus torcem.

Conforme a coleta, 51% dos entrevistados não se identificam com nenhum clube do estado. Já entre os que torcem pra algum time local, o Manaus FC aparece na frente, com 20%.

O Gavião do Norte é seguido por Amazonas FC, com 8,90%; Nacional (8,60%); São Raimundo (3,50%); Rio Negro e Fast Clube. Os demais foram citados, cada um, por menos de 1% dos entrevistados.

Times nacionais

A pesquisa também perguntou para qual time o manauara torce, quando são colocados entre as opções todos os times do Brasil. O Flamengo aparece em primeiro lugar, com 47% da preferência.

O rubro-negro é seguido por Vasco (14,10%); Corinthians (4,70%); São Paulo (4%); Palmeiras (4%); Botafogo (2,70%); e Fluminense (1,20%).

Metodologia

A pesquisa de opinião foi realizada na área urbana da cidade de Manaus respeitando os dados oficiais do IBGE e ponderações estatísticas, as quais foram contemplado a zona Urbana com os bairros da cidade em que o entrevistado reside, sexo e idade, esta foi dividida em três faixas que foram de 16 a 24 anos, 25 a 44 anos e 45 anos ou mais.

Bairros Pesquisados: Alvorada, Dom Pedro I, Planalto, Redenção, Aleixo, Flores, Nossa Senhora das Graças, Parque 10 de Novembro, Armando Mendes, Coroado, Gilberto Mestrinho, Jorge Teixeira, Mauazinho, São José Operário, Tancredo Neves, Zumbi dos Palmares, Cidade de Deus, Cidade Nova, Colônia Terra Nova, Monte das Oliveiras, Nova Cidade, Novo Aleixo, Santa Etelvina, Lírio do Vale, Nova Esperança, Santo Agostinho, Santo Antônio, São Jorge, São Raimundo, Tarumã, Cachoeirinha, Centro, Crespo, Educandos, Japiim, Petropólis e São Francisco.

O número de entrevistados é de 1.017 pessoas.

