Um mês após passar por um transplante de coração, Faustão segue em campanhas para conscientizar sobre a doação de órgãos. Nesta quinta-feira (28), o Ministério da Saúde divulgou um vídeo gravado pelo apresentador para o setembro verde.

"Sigo na reabilitação para agradecer o empenho de tanta gente para transformar o Brasil no primeiro doador de órgãos do mundo. Mobilizar todas as classes e idade, precisamos dessa solidariedade, é o país pulsando com um coração só. Cada pessoa pode dar vida a mais oito, por isso a participação é fundamental", disse ele.

O apresentador ainda ressaltou que a conscientização não deve ter partido político ou ficar dividido entre "esse e aquele". "É uma luta pela vida, conto com vocês."

No último final de semana (23), Faustão recebeu alta após ser internado para avaliar uma possível rejeição do novo coração.