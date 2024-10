A última pesquisa Quaest de 2024 para prefeito de Manaus divulgada na noite deste sábado (5) pela Rede Amazônica, afiliada da rede Globo no Amazonas, mostra o candidato David Almeida (Avante), com 36%, e Capitão Alberto Neto (PL) com 21%, nos votos válidos no segundo turno.

Roberto Cidade (União Brasil), apoiado pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, favorito nas pesquisas anteriores, aparece aparece em terceiro lugar com 20%.

Amom Mandel (Cidadania), outro que aparecia no início da campanha como provável candidato a disputar com David Almeida o segundo truno das eleições aparece em queda livre, tem apenas 16%.

Marcelo Ramos (PT), com 7%., sofre a pior derrota do Partido dos Trabalhadores na capital amazonense. Wilker Barreto (Mobiliza) e Gilberto Vasconcelos (PSTU) não pontuaram.

A Quaest entrevistou 1002 pessoas no período de 4 a 5 de outubro, com 16 anos ou mais. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número de registro AM-00470/2024.

O número acima é calculado com base no resultado em votos válidos, que é a forma como o TSE divulga o resultado oficial das eleições. Para este cálculo, foram levadas em consideração as intenções de voto da pesquisa, o padrão e o perfil de comparecimento eleitoral na cidade de Manaus. Foram entrevistadas 1002 pessoas no período de 4 a 5 de outubro, com 16 anos ou mais. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Além disso, nos votos válidos, considera também o nível de probabilidade de os eleitores saírem de casa para votar, ou seja, o nível de engajamento dos eleitores de cada candidato.

“Na Quaest nós combinamos dados oficiais do TSE, que retratam o padrão e o histórico de comparecimento nas últimas eleições, com perguntas para identificar a motivação, o interesse e o grau de participação de cada eleitor em eleições anteriores. Reunindo esses dois dados é que a gente cria o modelo, quase um algoritmo, no qual a gente atribui para cada indivíduo na amostra, um peso, uma probabilidade, uma chance de ir votar no domingo”, explicou Felipe Nunes, diretor da Quaest. “É dessa forma que a gente pretende tornar a pesquisa ainda mais precisa e informativa, para o eleitor que vai votar no domingo”.

Pesquisa estimulada

Na pesquisa estimulada, em que os entrevistados recebem uma lista com nome e partido dos candidatos, David Almeida (Avante) aparece com 33% e Capitão Alberto Neto (PL) com 19%.

David Almeida (Avante): 33% (Eram 38% em 16 de setembro)

Capitão Alberto Neto (PL): 19% (Eram 13%)

Roberto Cidade (União Brasil): 18% (Eram 19%)

Amom Mandel (Cidadania): 15% (Eram 15%)

Marcelo Ramos (PT): 6% (Eram 6%)

Gilberto Vasconcelos (PSTU): 0%

Wilker Barreto (Mobiliza): 0% (Era 1%)

Indecisos: 2% (Eram 5%)

Branco/Nulo/Não vai votar: 7% (Eram 3%)

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados, David Almeida (Avante) aparece com 27% e Capitão Alberto Neto (PL) com 15%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

David Almeida (Avante): 27% (Eram 19% em 16 de setembro)

Capitão Alberto Neto (PL): 15% (Eram 7%)

Roberto Cidade (União Brasil): 13% (Eram 14%)

Amom Mandel (Cidadania): 9% (Eram 7%)

Marcelo Ramos (PT): 4% (Eram 2%)

Gilberto Vasconcelos (PSTU): 0%

Wilker Barreto (Mobiliza): 0%

Indecisos: 30% (Eram 48%)

Branco/Nulo/Não vai votar: 2% (Eram 2%)

Segundo turno

Caso nenhum candidato obtenha 50% mais um voto válido no primeiro turno, a eleição terá segundo turno. Em uma projeção com os dois candidatos mais citados na pesquisa para primeiro turno, David Almeida (Avante) aparece com 52% e Capitão Alberto Neto (PL) com 35%.

David Almeida (Avante): 52%

Capitão Alberto Neto (PL): 35%

Indecisos: 2%

Branco/Nulo/Não vai votar: 11%

