O pescador Josinaldo Soares de Oliveira, 40, morreu após não resistir às perfurações de uma faca, que ficou cravada em seu peito, na noite desse domingo (10), no município de Parintins, interior do Amazonas.

De acordo com os policiais militares do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Parintins, o homem foi encontrado agonizando dentro do próprio barco em que trabalhava, que estava atracado na orla da cidade.

Ele tinha perfurações por todo o corpo, mas principalmente na região do pescoço. Josinaldo foi socorrido e levado para o Hospital Regional Dr. Jofre Matos Cohen, mas minutos após sua internação, acabou não resistindo aos ferimentos.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que irá fazer a perícia na faca utilizada no crime.

Fonte: A Crítica