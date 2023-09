Um grupo de indígenas do coletivo Mi Moda Indígena participará do evento London Fashion Week, entre os dias 14 e 17 de setembro. Em entrevista ao Toda Hora, Reby Ferreira, uma das criadoras do projeto, afirmou que essa será a primeira vez que o coletivo terá espaço no evento de moda internacional.

“Pra gente é uma responsabilidade muito grande em relação ao que a gente está representando, aos povos que a gente está levando para essa passarela, as vestimentas e histórias. Tudo isso, não representando apenas a Amazônia, mas o Brasil. Isso é algo inédito. É a primeira vez que uma marca indígena brasileira estará numa Fashion Week”, contou a presidente do coletivo.

O coletivo apresentará no evento coleção Biojoias, que teve a temática da produção inspirada em uma das músicas da cantora internacional de jungle jazz, Karine Aguiar. Serão ao todo, 23 produções feitas com sementes e grafismos de etnias indígenas em tecidos orgânicos.

Além do desfile, o projeto também terá espaço para exposição de artesanatos durante o Brazil Word Fest, voltado à cultura brasileira.

Reby Ferreira chamou atenção, ainda, para a importância da iniciativa para a preservação do meio ambiente na Amazônia por meio da vitrine da moda indígena.

“O que estou vestindo não é apenas uma vestimenta comercial, ela está trazendo também história. Tudo isso é uma forma política de levar a nossa história. Hoje nós estamos fazendo isso como indígenas que também são guardiões dessa terra. Todo esse processo é para as pessoas saberem que os indígenas estão interessados em não apenas conquistar territórios, mas em preservar para que a nossa Amazônia continue de pé”, afirmou.

Atualmente, 30 pessoas fazem parte do coletivo da Mi Moda e reúne sete estilistas indígenas das etnias Apurinã, Matses, Munduruku, Miranha, Tikuna, Tupinambá e Tukano.

