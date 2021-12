5/5 - (3 votes)

Manaus – Nesta quinta-feira (9), um condutor foi pego com uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa e conduzido ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), durante a fiscalização de transportes alternativos e executivos na zona leste de Manaus.

A abordagem ocorreu durante uma operação integrada entre o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), CPA Leste e o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPtran), na avenida Autaz Mirim.

Ao todo, foram abordados 94 ônibus alternativos (amarelinho) e executivos. Destes, cinco acabaram removidos pelo Núcleo Especializado em Operações de Trânsito do Detran (Neot) e um pelo IMMU.

Um condutor também foi preso após ser abordado pelo agente, ao apresentar uma CNH falsa. Ele foi encaminhado para o 14⁰ Dip.

“Estamos fiscalizando tanto as condições dos veículos como as condições do condutor, além da segurança viária”, disse o coordenador geral do Neot, Victor Mansur.

O diretor de Operação do IMMU, Stanley Ventilari, comentou a operação realizada na zona leste da cidade. “A gente precisa intensificar a fiscalização na zona leste da cidade, mais ao que diz respeito ao transporte alternativo, o conhecido ‘amarelinho’, justamente para que a gente consiga melhorar o trânsito da cidade e garantir a segurança também, que é o nosso principal objetivo”, disse Ventilari.