As cores preto e amarelo do Peixe Acará-Disco, foram a marca estampada em todo o "Aquário Supremo Acará", que foi entregue pela nova presidência ao Cardume na noite deste sábado (2). O Aquário fica localizado na rua 5 de setembro esquina com a José Basílio no bairro de Nazaré. O novo espaço vai proporcionar comodidade aos sócios torcedores nos eventos do Acará.

A Festa de inauguração teve o comparecimento expressivo do cardume preto e amarelo, simpatizantes e contou também contou com presença de alguns do peixe contrário, que como gesto de cordialidade e respeito foram prestigiar o sucesso da festa. (Veja fotos)

Para aqueles que não puderam comparecer na noite preta e amarela, acompanharam a festa pela transmissão ao vivo, live nas redes sociais do Portal Barcelos na NET e na Pagina da Associação Cultural e Folclórica Acará-Disco.

DESPEDIDAS

Um dos momentos mais emocionantes da noite, foi a apresentação de despedidas de ex itens: Belly Marat - Item 07 CABOCLA e a Porta-Estandarte Stefany Falcão, (que também concorreu). Amigos e amigas da Belly se emocionaram a ver a última apresentação oficial da Cabocla nota 10, que defendeu o seu peixe com coração e alma durante anos. Destaque também na despedida da Stefany, que fez uma brilhante e espetacular apresentação, arrancando aplausos e gritos dos presentes no evento. Veja fotos)

CONCURSO DOS NOVOS ITENS OFICIAIS CABOCLA E PORTA-ESTANDARTE.

A festa de Inauguração do Aquário Supremo Acará, foi o palco para a disputadíssima escolha de dois novos itens, para o próximo Festival do Peixe Ornamental de Barcelos - FESPOB, onde reuniu talentosas concorrentes, que fizeram uma apresentação espetacular. Apresentações que deixaram o trabalho dos jurados mais difíceis, pois todas eram de alto nível. Veja fotos)

Após magnificas apresentações, foram escolhidos os seguintes nomes das artistas que vão defender os itens oficiais do Peixe Campeão na disputa do XXVII Festival do Peixe Ornamental de Barcelos:

Vencedora Item Cabocla: CAMILLY M. VIEIRA.

Vencedora Item Porta-Estandarte: TALINE DE OLIVEIRA CRAMER

"Hoje o a Associação Acara-Disco vive um novo marco, ontem inauguramos o nosso aquário, local para realizar nossos eventos oficiais, dar um melhor conforto as nossos torcedores, brincantes, itens e simpatizantes. O Acará Disco nunca fecha as portas estamos sempre num sentimento acolhedor, em nome diretoria queremos agradecer aos itens que saíram e dar boas vindas aos novos itens". Disseram Chiquinho do Acará e Hamilton Ugarte, Presidente e vice-presidente da Associação Cultural e Folclórica Acará-Disco.

Confira a lista de artistas que disputaram brilhantemente as vagas dos itens nesta noite Preta e Amarela:

Disputa para o item CABOCLA:

1ª Candidata: Allycia lavinia da Costa

2ª Candidata: Camilla M. Vieira; (Vencedora)

3ª Candidata: Geovana Araújo de Oliveira;

4ª Candidata: Maria Vitória Oliveira;

5ª Candidata: Ketlen Fantini Ugarte Mendes.

Disputa para o item Porta-Estandarte:

1ª Candidata: Ana Larissa Chaul Santana;

2ª Candidata: Gisele dos Santos Bonfim;

3ª Candidata: Taline de Oliveira Cramer; (Vencedora)

4ª Candidata: SStefane Ingrid Cantanhede.

A festa teve como atração: Amigos do pagode, Banda Supremo Acará e Thales Chagas e Banda. O evento encerrou de acordo com o determinado pelas autoridades as 3 horas da manhã. Foi um sucesso! Veja fotos)

Texto – Frank Garcia

Fotos – Wellington Mello