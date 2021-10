4.5 / 5 ( 4 votos )

Sob a nova gestão do presidente Guinho Martins e Jeanne Ugarte, foi realizado na noite desta sexta-feira (01), na Quadra Poliesportiva da Escola Angelina, o 1º Arraial cultural do peixe Cardinal, que serviu como palco para a disputadíssima escolha de três novos itens, para o próximo Festival do Peixe Ornamental de Barcelos -FESPOB. Um arsenal de artistas candidatas e candidatos abrilhantaram a noite com suas apresentações. (Veja fotos)

De acordo com o apresentador oficial, Vadilson Gonçalves, o Cardinal não poupou esforços para trazer experientes jurados técnicos e artísticos que fizeram parte da mesa julgadora. (Veja fotos)

Após magnificas apresentações, foram escolhidos os seguintes nomes de artistas que vão defender os itens oficiais do Peixe Cardinal na disputa do XXVII Festival do Peixe Ornamental de Barcelos: (Veja fotos)

- Mestre Piabeiro e Porta- Bandeira: Ewerton Mota e Noele Katz;

- Porta - Estandarte: Vitória Gonçalves.

- Cabocla: Vanessa Raposo.

O evento, teve também as apresentações emocionadas de despedida de ex itens: Porta Bandeiras e Mestre piabeiro (Mayna Teixeira e Emerson); Porta Estandarte (Vivian Marat); Cabocla (Cibely Macêdo). (Veja fotos)

Confira a lista de artistas que disputaram brilhantemente as vagas dos itens nesta noite Azul e Vermelha:

Disputa para o item Mestre Piabeiro e Porta- Bandeira:

1º Casal: Ana Paula e Marcos Chagas

2º Casal: Karen Cibelly e André Araújo

3º Casal: Noele Ktz e Ewerton Mota (Vencedores)

4º Casal: Liah Marcelly e David Coelho

Disputa para o item Porta-Estandarte:

1ª Candidata: Nay Salomé

2ª Candidata: Dayane Souza

3ª Candidata: Vitória Gonçalves (Vencedora)

4ª Candidata: Samara Albertino

Disputa para o item Cabocla:

1ª Candidata: Joana Lara

2ª Candidata: Vanessa Raposo (Vencedora)

Fotos: Wellington Melo e Frank Garcia