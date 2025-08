Visuliazação: 0

Francisco Cândido de Oliveira Júnior, 47, e Raimundo Divino Paiva Costa, 51, foram presos em flagrante com uma carga de aproximadamente 250 quilos de maconha do tipo skunk. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (04/08), pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

De acordo com a PC-AM, o entorpecente seria enviado para o estado do Pará. A apreensão foi efetuada na sexta-feira (1°/08), em um caminhão-baú interceptado nas proximidades de uma rotatória no bairro Armando Mendes, zona leste de Manaus. Durante a ação, também foi apreendida uma picape Toyota Hilux, utilizada como apoio logístico pelo grupo criminoso.

Segundo o delegado Cícero Túlio, titular do 1º DIP, a ação foi resultado do desdobramento de outras investigações em andamento na unidade policial, as quais identificaram uma célula criminosa responsável pela logística e transporte de parte da droga enviada ao Pará. Com o apoio do sistema de Cerco Eletrônico, os policiais monitoraram o caminhão-baú por cerca de cinco dias, identificando a rotina do veículo e também de uma picape associada.

“Durante uma campana, os policiais flagraram os suspeitos carregando o caminhão-baú com a carga ilícita. Na abordagem, foi possível apreender todo o material entorpecente”, informou o delegado.

Raimundo já havia sido preso em 2019, pela Polícia Federal, também por envolvimento com o tráfico de drogas. Agora, ambos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e passaram por audiência de custódia, ficando à disposição do Poder Judiciário.

As investigações prosseguem com o objetivo de identificar os destinatários da carga e outros envolvidos no esquema criminoso.