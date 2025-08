Visuliazação: 0

Em Coari e Codajás (respectivamente, a 363 e 240 quilômetros de Manaus), pescadores artesanais locais receberam mais de R$ 1,7 milhão em crédito rural. O fomento foi entregue pelo Governo do Amazonas durante ação nos municípios, no sábado (02/08), quando também foram entregues a agricultores familiares 154 documentos rurais.

Do montante entregue, R$ 1,4 milhão atendeu à pesca artesanal de Coari, enquanto R$ R$ 392,5 mil foram destinados a pescadores de Codajás. Viabilizado pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) e Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), o crédito rural foi entregue em forma de equipamentos e implementos de pesca — canoas de alumínio, motores rabeta, motores de popa, rabetas e freezers —, além de recurso para o custeio da atividade.

Em relação à formalização dos trabalhadores rurais, foram destinados à agricultores familiares 154 documentos rurais a agricultores familiares de Coari, sendo 125 Cartões do Produtor Primário (CPP) e 29 Cadastros Nacionais da Agricultura Familiar (CAF). Os cartões e o cadastro foram viabilizados pela Unidade Locais (UnLoc) do Idam nos municípios.

“O fomento à pesca representa o compromisso do Governo do Estado com o setor primário amazonense, com garantia de mais recursos para alavancar a atividade, além de garantir melhores condições de trabalho e elevação de renda aos trabalhadores do segmento”, avaliou a diretora-presidente do Idam, Eliane Ferreira.

Mais incentivos no interior

Em São Sebastião do Uatumã (a 247 quilômetros de Manaus), 16 produtores rurais foram contemplados com mais de R$ 293 mil para incentivar a agricultura e a pesca artesanal no município.

A entrega foi realizada na sexta-feira (1º/08), durante a 4ª Feira de Exposição de Uatumã – Expouatumã, no qual os beneficiários receberam os triciclos, roçadeira, conjunto motor de popa e bote de alumínio e plástico para a estrutura de secagem de café, financiados pela Afeam.

Durante a 33ª Festa do Cupuaçu e 27ª Feira da Agroindústria, Negócios e Economia Criativa, ocorrida em Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros da capital), o Idam entregou R$ 120 mil em crédito rural para pescadores artesanais e produtores rurais do município.

O recurso foi entregue, na sexta-feira (1º/08), na forma de implementos agrícolas, sendo dois botes, um motor e um motor bomba. Além disso, o setor primário local foi beneficiado com um Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) Jurídico.