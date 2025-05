Visuliazação: 0

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, cancelou a sua participação no primeiro encontro direto entre Ucrânia e a Rússia para um acordo de paz. A reunião ocorre nesta quinta-feira (15) em Istambul, na Turquia, mas sem a presença do líder russo Vladimir Putin.

O ucraniano, que está no país para o encontro, tomou a decisão após a Rússia ter anunciado que o presidente Vladimir Putin não comparecerá às negociações.

“Hoje, a Rússia mais uma vez demonstrou que não está disposta a encerrar a guerra, ao enviar uma delegação de nível bastante fraco. Mais do que isso, essa postura russa é uma demonstração de desrespeito ao mundo e a todos os parceiros. Aguardamos uma reação clara e firme dos nossos” aliados”, destacou Zelensky.

O líder ucraniano enviará uma delegação a Istambul, chefiada pelo ministro de Defesa Rustem Umerov. “Não vai ter nada para eu fazer lá”, afirmou Zelensky em coletiva de imprensa. “São apenas conversas agora.”

De acordo com ele, “apesar do nível relativamente baixo da delegação russa”, ele enviará a delegação ucaraniana à Turquia por “respeito ao presidente Trump, ao alto nível da delegação turca e ao presidente Erdogan.”

A delegação russa enviada por Putin para participar dos diálogos diretos com a Ucrânia é composta por oficiais de baixo escalão e vice-ministros.

“Sentimos o desrespeito russo. O nível de comunicação e da delegação enviada, isso é um desrespeito pessoal. Um desrespeito a mim, ao presidente Trump, ao secretário [de Estado dos EUA] Marco Rubio e aos ministros turcos e ucranianos, que estão todos aqui. Cadê os ministros russos?”, questionou o presidente ucraniano.

Ainda na opinião dele, é preciso que o resto do mundo pressione o lado que não quer acabar com a guerra – o que não teria ocorrido. “A posição da Turquia e dos Estados Unidos… vocês viram que o presidente Trump achou que seria útil pressionar ambos os lados — acho que eles nos pressionaram mais do que os russos”, argumentou.

A coletiva de Zelensky ocorreu após um encontro com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Antes disso, ele havia demonstrado descontentamento com a delegação russa, a qual classificou como “falsa”.

O contato direto foi proposto por Putin, em 10 de maio, e aceito por Zelensky horas depois. A expectativa do líder ucraniano era encontrar pessoalmente com o presidente da Rússia na Turquia, para discutir um cessar-fogo.

Apesar da insatifasção e dos ataques do líder ucraniano, o chefe da delegação russa em Istambul, Vladimir Medinsky, disse à mídia estatal russa RIA que Moscou estava “pronta para discussões”.

