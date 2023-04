Um pastor, de 57 anos, foi preso por estupro de vulnerável praticado contra a própria enteada, uma adolescente que na época do crime tinha 14 anos. De acordo com a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), o crime ocorreu em abril de 2015, em sua casa, no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus.

Conforme a delegada Joyce Coelho, titular da Depca, as investigações iniciaram naquele mesmo ano, após a mãe da vítima comparecer à delegacia e relatar o fato criminoso. A mulher contou que, na ocasião do crime, acordou pela madrugada e sentiu falta do indivíduo, e ao procurá-lo pela casa, o encontrou no quarto de sua filha, abusando sexualmente dela.

“No mesmo dia a mulher saiu da casa, juntamente com a vítima, e buscou providências. A vítima também passou por escuta especializada e relatou que o homem já havia abusado sexualmente dela em outras ocasiões, inclusive a ameaçava e, ainda, dizia que estava fazendo aquilo porque sua família receberia muitas bênçãos”, informou a delegada.

Segundo a autoridade policial, após a equipe tomar conhecimento do crime, todas as providências foram adotadas, e a vítima passou por exame de conjunção carnal e também foi encaminhada ao Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual (Savvis).

A ordem judicial foi decretada pela 1ª Vara Especializada em Crimes contra Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes, após ele não ter sido encontrado para ser intimidado no curso do processo judicial. Agora o processo seguirá.

Durante diligências nesta sexta-feira (31), o indivíduo foi localizado e preso no bairro Santa Etelvina.

O homem foi indiciado por estupro de vulnerável. Ele será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.