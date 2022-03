Avalie o post

Paróquia Santa Terezinha promove bingo para arrecadar recursos para grupo de teatro



Daqui duas semanas a católica vivenciará a Semana Santa, o momento recorda os passos de Jesus rumo ao calvário e sua ressureição, que é a páscoa. Este tempo pascal é o acontecimento mais importante para a igreja e dura 50 dias, encerrando-se apenas no dia de Pentecostes.

Muitos grupos de teatro de paróquias e áreas missionárias estão se preparando. Entre eles o da Paróquia Santa Teresinha que reúne jovens de vários movimentos juvenis. Cerca de 100 jovens entre atores, músicos, dançarinos, coordenação e bastidores, participam da atividade, destaca o Diretor teatral, Sergio Duarte.

Ouça a matéria completa:



A peça teatral da paixão de cristo na paróquia acontece há quase 20 anos, tendo um intervalo sem realização nos anos 2017, 2018, e em 2020 devido a pandemia. No ano passado a peça foi apresentada exclusivamente por live, sem presença de público.

Para arrecadar recursos para custeio do som, palco, iluminação, figurinos e cenários, o grupo está promovendo um bingo no valor de 10,00. O sorteio do bingo será no Domingo de Ramos, dia 10 de abril

A Paróquia fica localizava na Rua Criciúma, Alvorada 2. Para mais informações entre em contato por meio das redes sociais @santaterezinhaalvorada ou através do WhatsApp 99259-2379.

Rafaella Moura – Rádio Rio Mar

