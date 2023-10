Manaus concorre ao título com outras cidades brasileiras: Diadema (SP), Rio do Sul (SC) e Canoas (RS).

Em mais um passo no processo para tornar Manaus a “Cidade Sul-Americana do Desporto” em 2024, o prefeito David Almeida recebeu, nesta terça-feira (24), os representantes da Aces Europe para visita técnica na cidade e entrega do dossiê da candidatura da capital amazonense ao comitê europeu.

O encontro, realizado no Casarão da Inovação Cassina, no Centro, integra a programação das comemorações do 354º aniversário de Manaus.

O título de “Cidade Sul-Americana do Desporto” é chancelado pelo Parlamento Europeu e pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), e é concedido aos municípios que se destacam pela excelência em seus programas, projetos, eventos e planejamentos voltados para o incentivo às práticas esportivas, como ação democrática competitiva e também de saúde e cidadania.

Manaus concorre ao título com outras cidades brasileiras: Diadema (SP), Rio do Sul (SC) e Canoas (RS).

Com o reconhecimento, a administração municipal quer promover um círculo virtuoso, o que inclui a atração de investimentos e parcerias também voltados à melhoria da qualidade de vida local.

“ Nós temos a terceira maior rede de educação básica do Brasil, de educação primária. Temos 252 mil alunos. E nós pregamos a qualidade de vida, através das práticas esportivas também. Por isso, nós criamos a Manaus Esportiva, nossa fundação, que, para o ano de 2024, nós vamos praticamente triplicar o orçamento no esporte – segundo o Parlamento Europeu, para cada um euro investido em esporte, se economiza em outras áreas como a saúde”, disse Almeida.

No documento, a Prefeitura de Manaus apresenta a cidade, sua infraestrutura, aborda os investimentos sociais e o empenho do município em promover o esporte e o desporto como política de bem-estar social.

