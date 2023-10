Andrew Cristoff Brito dos Santos, de 20 anos, foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (25), no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações repassadas à polícia, o crime ocorreu na comunidade Parque Riachuelo, por volta de 1h40. Os moradores acordaram com o som dos disparos de arma de fogo e, em seguida, se depararam com o corpo da vítima estirado no meio da rua.

Andrew foi baleado no tórax e morreu na hora. A suspeita inicial é de que o jovem tenha sido executado em um acerto de contas entre facções criminoso. O suspeito de ter cometido o crime fugiu do local sem ser identificado.

O corpo da vítima foi retirado pelo Instituto Médico Legal (IML).A Polícia Civil deve investigar o crime.