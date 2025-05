Visuliazação: 0

Nesta quarta-feira (7), o Amazonas teve destaque no centro do poder nacional com duas agendas de peso em Brasília voltadas à valorização do Festival Folclórico de Parintins e da temporada de pesca esportiva de Barcelos. Ambas as ações foram articuladas pelo deputado federal licenciado e secretário municipal de Assistência Social de Manaus, Saullo Vianna (União-AM), em parceria com o Ministério do Turismo e lideranças municipais.

Pela manhã, Vianna conduziu uma reunião no Ministério do Turismo com o ministro Celso Sabino, o prefeito de Parintins, Mateus Assayag, os presidentes dos bois Caprichoso, Rossy Amoeda, e Garantido, Fred Góes, vereadores do município, além do prefeito de Barcelos, conhecido como Radinho Alves. O encontro teve como foco principal o fortalecimento das ações para o Festival de Parintins 2025 e o fomento à temporada de pesca esportiva em Barcelos.

Ao confirmar novamente o patrocínio ao Festival de Parintins, que ainda contará com o apoio dos Correios, Ministério da Cultura, Embratur e Petrobrás, o ministro Sabino exaltou a beleza do evento. “O festival de Parintins é comparável ao Circo Soleil. Por isso, em todos os eventos e salões de Turismo de que participamos nós estamos levando Parintins e a nossa cultura indígena e ancestralidade”, revelou Celso Sabino.

Já Saullo Vianna aproveitou a reunião com o ministro do Turismo para agradecer o apoio incondicional ao Amazonas. “O ministro, que já esteve em Parintins duas vezes sabe da importância do festival para a economia do estado e aqui trouxemos os dois presidentes dos bois para reafirmar o quanto os recursos do patrocínio tem sido fundamentais para o município, uma vez que parte tem sido investida na infraestrutura de Parintins”, disse Vianna.

Projeção nacional e internacional

O Festival de Parintins tem alcançado, cada vez mais, projeção nacional e internacional. Em 2024, a festa atraiu mais de 120 mil visitantes ao município e movimentou cerca de R$180 milhões na economia local. O apoio do Ministério do Turismo foi fundamental para esse resultado, com patrocínios de estatais como Correios e Petrobrás, totalizando R$12 milhões em investimentos diretos. Para 2025, a expectativa é ampliar esse apoio e consolidar o evento como uma das maiores manifestações culturais da América Latina.

Outro ponto da pauta foi a promoção da pesca esportiva em Barcelos, que movimenta aproximadamente R$ 150 milhões durante os sete meses de temporada. A cidade atrai turistas do Brasil e do mundo interessados na pesca do tucunaré, o que demanda investimentos em infraestrutura e promoção turística. O prefeito Radinho Alves destacou a importância de políticas públicas para alavancar o potencial da região.

Sessão Solene

No período da tarde, a Câmara dos Deputados realizou uma sessão solene em homenagem ao Festival Folclórico de Parintins. A solenidade, de iniciativa de Saullo Vianna, foi presidida pelo deputado federal Pauderney Avelino (União-AM) com apresentações culturais de alguns itens e a presença vibrante das cores vermelho e azul dos bois Garantido e Caprichoso.

Mais uma vez, o festival é homenageado no plenário da Câmara, num gesto de valorização da cultura amazônica. “É mais uma forma de darmos visibilidade nacional à festa e consolidar sua importância como Patrimônio Cultural do Brasil”, afirmou Saullo Vianna. Entras as diversas autoridades presentes, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, outro importante apoiador de Parintins, declarou sua paixão pelo festival.

“Fala-se muito que o Brasil é só sol e praia. Mas é cultura e essa cultura é representada pelo Festival de Parintins. Costumo dizer que é a mistura de Sapucaí, do Maracanã lotado e uma ópera”, destacou Freixo, acrescentando que neste ano levará novamente turistas internacionais a Parintins.

Já o prefeito de Parintins, Mateus Assayag, diz que a cultura é coisa séria para o município. “Falar do festival não é só falar de cultura, é falar da arte que pulsa no sangue do parintinense, que gera 20 mil empregos diretos indiretos na temporada do boi e traz a melhoria na qualidade de vida da população através dos investimentos que chegam”, afirmou Assayag.

Fred Góes, presidente do Garantido, também reforçou a importância do patrocínio do governo federal na festa. “Os recursos nos permitiram fazer um festival à altura do que Parintins e o povo merece”. Rossy Amoedo, que comanda o Caprichoso, disse que é importante a presença de autoridades na festa. “Torcemos para que esse apoio do governo federal se perpetue para fazer a nossa ilha crescer cada vez mais”, finalizou.