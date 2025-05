Visuliazação: 0

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), foi um dos destaques do “Corregedoria Day”, evento promovido nesta quarta-feira (7), pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), na sede do órgão, localizado na avenida Ephigênio Salles, zona Centro-Sul da capital.

A iniciativa, realizada em alusão ao Dia Nacional da Ética, contou com a participação de diversos órgãos e teve como objetivo promover boas práticas de gestão e bem-estar no serviço público.

No estande da Semed, foram apresentadas diversas ações e campanhas voltadas à promoção da saúde mental dos servidores, demonstrando o compromisso da secretaria com o bem-estar no ambiente de trabalho.

Entre as iniciativas, destacam-se campanhas como “Janeiro Branco”, voltada à saúde mental; “Setembro Amarelo”, de prevenção ao suicídio; e “Outubro Rosa”, de conscientização sobre o câncer de mama.

De acordo com a gerente de Desenvolvimento do Servidor da Semed, Wânia Braga, a secretaria conta com uma estrutura dedicada ao atendimento psicossocial dos servidores, que inclui assistentes sociais e psicólogos, atuando tanto na sede quanto nas sete Divisões Distritais Zonais (DDZs).

Entre as ações implementadas, o coordenador do Núcleo de Qualidade de Vida, Mateus Melo, destaca o fortalecimento do apoio psicossocial e atividades que estimulam o bem-estar, como os Jogos dos Servidores.

“Temos relatos de servidores que estavam em estágio inicial de depressão e conseguiram melhorar seu estado emocional graças à interação proporcionada pelos jogos. Essas atividades são ferramentas valiosas de integração e motivação no ambiente de trabalho”, completou.

O “Corregedoria Day” é uma iniciativa do Comitê Técnico das Corregedorias, Ouvidorias e Controles Interno e Social do Instituto Rui Barbosa (IRB), que incentiva a realização de cursos, palestras, campanhas e outras ações voltadas à promoção da ética e da integridade na administração pública.

A presidente do TCE-AM, conselheira Yara Lins, ressaltou a importância de iniciativas que valorizem a saúde mental no serviço público.

“Investir em saúde mental é investir na qualidade institucional. As ações promovidas durante o evento refletem o compromisso dos órgãos com a valorização de seus servidores”, afirmou.

