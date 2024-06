A ordem de apresentação de Caprichoso e Garantido foi definida para as três noites do Festival de Parintins 2024. O sorteio aconteceu neste sábado (22). O espetáculo acontece nos dias 28, 29 e 30 de junho.

Caprichoso abre a primeira e a segunda noite do Festival.

A última noite será a vez do Garantido abrir o evento, deixando para o Caprichoso a responsabilidade de encerrar o Festival.

Os dirigentes dos bois sortearam tnúmeros, aquele que tirasse o maior, escolhia se ia abrir ou fechar as apresentações.

O presidente do Caprichoso, Rossy Amoedo, conseguiu um numero superior escolheu abrir as duas noites iniciais do festival. Já no 3º sorteio, o presidente do Garantido, Fred Góes, conseguiu o maior número e decidiu abrir a última noite de apresentação.