Famílias inscritas no CadÚnico que ainda usam a parabólica tradicional têm até 30 de junho para solicitar a substituição gratuita de suas antenas

Mais de 159 mil famílias no Amazonas já receberam o kit gratuito com a nova antena parabólica digital por meio do Siga Antenado, programa coordenado pela EAF, entidade não governamental e sem fins lucrativos criada por determinação da Anatel.

Iniciado em 2022, o Siga Antenado já beneficiou mais de 5 milhões de famílias em todo o país. Famílias que ainda não solicitaram seus kits devem se atentar ao prazo final, que se encerra dia 30 de junho, às 20 horas.

O kit gratuito é destinado aos inscritos em programas sociais do Governo Federal, por meio do CadÚnico, que ainda utilizam uma parabólica tradicional (aquela grande, de metal) para assistir à TV. É importante fazer a troca porque o sinal da parabólica antiga será desligado em dezembro de 2025.

Com o novo equipamento, os beneficiários terão acesso mais estável ao sinal de TV, com som e imagem de alta qualidade. Além disso, são mais de 140 canais disponíveis, oferecendo uma programação diversificada com informação, cultura e entretenimento para toda a família.

Como saber se você tem direito?

Para saber se tem direito à troca gratuita, o interessado deve acessar site sigaantenado.com.br ou entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp: 0800 729 2404. É preciso informar o CPF ou NIS (Número de Inscrição Social).

Os atendentes irão checar as informações e, se for confirmado que a família atende aos requisitos, a instalação do kit gratuito é realizada por uma equipe autorizada, na data escolhida pelo beneficiado.

