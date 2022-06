Avalie o post

É corrente entre políticos da fronteira, no Alto Solimões, principalmente, os que atuam no Vale do Javari, que o servidor da Funai, Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips estejam mortos.

Na opinião deles o ataque seria uma retaliação a Bruno, linha dura contra os criminosos que atuam na região.

Eles também dizem que o envolvimento de Dom teria sido uma fatalidade.

Esses políticos da fronteira estão em contato direto com lideranças políticas do Estado.

Foto: ReproduçãFunai e Twitter

