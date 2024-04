O Palmeiras continua mandando no futebol paulista. Após derrota por 1 a 0 para o Santos no último domingo (31), o Verdão vencer o rival no Allianz Parque por 2 a 0 e conquistou o Estadual pela terceira vez consecutiva, repetindo um feito de 90 anos atrás. A conquista histórica mostra que se importa com o Paulistão, o técnico Abel Ferreira poupou titulares na estreia do seu time na Libertadores, na última quarta-feira (3) — o duelo com o San Lorenzo, na Argentina, terminou empatado por 1 a 1. Cada vez mais dominante nos gramados bandeirantes, o Alviverde chegou a 26 canecos estaduais. É o segundo no ranking de títulos, com quatro a menos que o Corinthians. 1 a 0. Raphael Veiga bateu pênalti sofrido por Endrick e colocou o Palmeiras em vantagem aos 32 minutos do primeiro tempo, ficando 1×0. No segundo tempo, Piquerez fez uma jogada linda, cruzou para Flaco López escorar e Aníbal Moreno marcaram assim o segundo do Palmeiras.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Esta deve ter sido a última volta olímpica de Endrick com a camisa palmeirense. O craque de 17 anos só vai para o Real Madrid em julho e provavelmente iniciará o Brasileirão em verde e branco, mas não terá tempo de concluí-lo. Flaco López, seu parceiro de ataque, não tem a mesma badalação, mas também finaliza o Paulista em alta. Ele foi o artilheiro da competição, com X gols. Cada vez mais ídolo, Abel Ferreira chegou a dez troféus com o Verdão e se igualou a Oswaldo Brandão como técnico mais vencedor na história do clube. Já o Santos deixa o torneio de cabeça erguida, apesar do vice. A equipe praiana começou a Estadual desacreditada após o rebaixamento para a Série B, mas conseguiu se reconstruir e deu pinta de que voltará para a elite sem grandes sustos.