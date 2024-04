O longa-metragem ‘Domingo à Noite’, estrelado por Marieta Severo, Natália Lage e Johnnas Oliva, está em cartaz noo Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte no Centro Cultural Casarão de Ideias (CCCI), bairro Centro de Manaus.

Com direção de André Bushatsky, o filme mostra a brusca mudança na vida de Margot, uma das maiores atrizes do Brasil, casada com Antônio, escritor premiado e com Alzheimer avançado, quando ela descobre que também tem Alzheimer.

A atriz precisará correr contra o tempo se quiser terminar um último trabalho, se reconectar com os filhos e manter a independência para morrer em paz

Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada via WhatsApp, por meio do número (92) 98410-3211, ao preço de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Veja o trailer: