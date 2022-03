Avalie o post

Verdão triunfa por 4 a 2 na abertura da 4ª rodada da competição

Rio de Janeiro – O Palmeiras derrotou o Cruzeiro por 4 a 2, nesta sexta-feira (25) no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte, na partida que abriu a 4ª rodada da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino.

Com este resultado o Verdão assumiu a liderança da competição com 10 pontos, um a mais do que o vice-líder Internacional, que pega a Ferroviária nesta rodada. Já as Cabulosas ficaram na 13ª posição, com apenas dois pontos e dentro da zona de rebaixamento, após o revés.

(Foto: Cristiane Mattos / CBF)

Mesmo com a derrota no final, o Cruzeiro abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo, quando Mariana Santos pegou forte para superar a goleira Amanda. O empate das visitantes veio aos 35, com gol de cabeça de Thaís. Porém, dois minutos depois as Cabulosas voltaram a ficar na frente, graças a um lindo gol de Vanessinha.

Porém, logo no início da etapa final o Cruzeiro viu Pires ser expulsa. Assim, com a vantagem numérica o Palmeiras conseguiu garantir a virada graças a gols de Byanca Brasil, Júlia Bianchi e Patrícia Sochor.

O Palmeiras volta a entrar em campo pela competição na próxima sexta (1), quando recebe o Flamengo. Três dias depois o Cruzeiro faz clássico com o Atlético-MG.

