Depois de semanas de negociações com o estafe de Gabigol, a diretoria do Palmeiras formalizou nesta segunda-feira (8) a proposta de pré-contrato ao atacante, atualmente no Flamengo. O vínculo do jogador com o clube rubro-negro se encerra em dezembro deste ano, fato que permite com que acerte um pré-contrato com o time alviverde. O Palmeiras aguarda uma decisão do estafe de Gabigol, liderado pelo empresário Júnior Pedroso, para contar com o atleta a partir de janeiro de 2025. Nesse modelo, o Flamengo liberaria o atacante, bicampeão da Copa Libertadores, sem nenhuma compensação financeira ou moeda de troca ao final de seu contrato. Nos últimos dias, Palmeiras tentou negociar uma transação envolvendo Dudu para que Gabigol chegasse a São Paulo ainda nesta janela de transferências. Dudu jogou apenas 63 minutos em três partidas nesta temporada – sempre saindo do banco de reservas – depois que se recuperou de lesão, contudo, a pauta da troca dos jogadores saiu na negociação.

Gabigol já disputou cinco jogos pelo Flamengo neste Brasileirão. Caso complete sete partidas, ele já não poderia se transferir para o Palmeiras – ou qualquer outra equipe que disputa a competição ao longo deste ano. O jogador ficou fora das partidas contra Cruzeiro, Atlético-MG e Cuiabá, em decisão conjunta da diretoria rubro-negra e do empresário do atacante. O Flamengo só aceita liberar seu jogador agora caso haja uma compensação financeira. O Flamengo, que deixou claro que busca uma compensação financeira para liberar o atacante ainda em julho, a tendência é que Gabigol volte a ser relacionado por Tite até o término de seu contrato, ele deve estar presente na quinta-feira (12) contra o Fortaleza.

O jogador já disputou cinco jogos pelo Flamengo neste Brasileirão, caso complete sete partidas, ele já não poderia se transferir para o Palmeiras – ou qualquer outra equipe que disputa a competição ao longo deste ano. Gabigol está no Flamengo desde 2019. Foram 156 gols em 286 partidas neste período, além da conquista de 12 títulos: duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quatro Estaduais.

