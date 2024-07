O Corinthians anunciou, nesta segunda-feira (8), a renovação do contrato do lateral Fagner até 2026, em meio à turbulência após a derrota para o Cruzeiro por 3 a 0. Seu contrato anterior expirava no final do ano, mas agora ele permanecerá no clube por mais tempo. Fagner expressou sua felicidade com a renovação, agradecendo o apoio da diretoria e dos torcedores. “Estou muito feliz. Quero agradecer pelo apoio da diretoria e dos torcedores. Feliz por estar no clube que me criou e me formou”, disse o jogador, que também destacou o desejo de encerrar sua carreira no alvinegro. “Quem sabe não será o clube no qual vou encerrar esse ciclo. Estou muito motivado e na esperança de fazer um bom trabalho. Espero voltar o quanto antes para poder ajudar”, disse o lateral. Com 562 jogos pelo time, o lateral acumula 264 vitórias, 153 empates e 145 derrotas, além de 12 gols marcados. Apesar de uma lesão muscular que o afastou dos gramados por um mês, Fagner está motivado e esperançoso em retornar em breve para ajudar a equipe. O Corinthians, atualmente em 17º lugar na tabela do Brasileirão, enfrentará o Vasco na próxima quarta-feira, buscando uma recuperação no campeonato.

Publicado por Sarah Américo