Avalie o post

Manaus – O Conselho Regional de Economia do Amazonas (Corecon-AM) vai iniciar neste mês um ciclo de palestras gratuitas destinadas aos empreendedores e classe empresarial do Estado. A primeira palestra: “Captação de recursos”, ministrada pelo Superintendente Regional do Banco da Amazônia, Esmar Manfer Dutra, acontece no dia 26 de abril, das 14h às 15h, na sede do Corecon.

A iniciativa do conselho tem como objetivo ofertar palestras relacionadas a essa área para empreendedores individuais, micros e pequenos empreendedores, acadêmicos e a classe empresarial do Amazonas.

O presidente do Corecon-AM, economista Marcus Evangelista destacou a importância das palestras para a gestão de empreendimentos. “Por entendermos que os conteúdos que serão abordados têm um fundamento na administração de empresas, das finanças nos negócios, podendo auxiliar empreendimentos, acadêmicos e interessados em empreender, temos o prazer de estender o convite para participação no ciclo de palestras para toda a comunidade externa também”, disse.

Segundo ele, o ciclo de palestras também vem para contribuir com a retomada da atividade econômica do Amazonas. Na pandemia do novo coronavírus – entre 2020 e 2021, acelerou o encerramento de empresas de vários segmentos que não aguentaram continuar operando com prejuízos financeiros.

No ciclo de palestras, haverá outros temas como: liderando diferentes perfis e gerações; como negociar melhor e vender mais; como gerar experiências ao atender o cliente; planejamento estratégico – porque devo saber mais sobre isso?; como melhorar a cultura organizacional da minha empresa?; cenários econômicos para 2022 e retorno sobre investimentos – qual é a importância desse indicador para o meu negócio.

source