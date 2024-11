Ele espancava e ameaçava as crianças de morte caso elas denunciassem os abusos.

Um homem de 21 anos de idade, que teve o nome preservado meia polícia, foi preso por investigadores da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), pelos crimes de estupro de vulnerável e produção de material pornográfico infantil contra seus enteados, de 7, 9 e 10 anos, sendo dois meninos e o uma menina.

Conforme a titular da especializada, delegada Juliana Tuma, em entrevista nesta segunda-feira (11), as crianças levavam uma vida de terror. Além de ele abusar sexualmente e gravar as mídias pornográficas, o autor ainda ameaçava as vítimas de morte caso elas o denunciassem.

De acordo com que foi apurado, o abusador fazia “rodízio” para praticar os abusos e quando as crianças se recusavam, ele as espancava e as torturava. “Elas viviam um verdadeiro firme de terror”, destacou Tuma.

De acordo com a delegada, o caso chegou ao conhecimento da Depca na sexta-feira (08), por meio de uma denunciante que teve acesso aos materiais pornográficos, três vídeos com cenas pornográficas impactantes.

Devido à gravidade do caso, logo foi representada pela prisão preventiva do suspeito. O Plantão Criminal expediu o mandado de prisão que foi cumprido no sábado (09), no bairro Redenção, zona Centro-Oeste.

Conforme a delegada, o homem deu muito trabalho aos policiais no momento da prisão. “Ele simulou três desmaios, gritava e se jogava no chão”, disse a delgada.

De acordo com a delegada, as crianças ficavam com o padrasto quando a mãe saia para trabalhar e era quando ele aproveitava para ara cometer o crime. A delegada informou que até o momento não há evidências que a mãe tinha conhecimento do ocorrido.

O celular e o material pornográfico produzido por ele foram encaminhados à perícia. O nome do suspeito não foi divulgado para que a imagem das crianças seja preservada.

