A Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), presidida pelo deputado estadual Mário César Filho (UB), divulgou uma pesquisa realizada pela CDC que revela que o custo médio da cesta básica em Manaus subiu 30% entre outubro de 2023 e outubro de 2024, passando de R$ 218,80 para R$ 284,57. Esse aumento significativo ocorre mesmo que a cesta básica comercializada no Estado não incluia itens fundamentais na alimentação dos amazonenses, como: carne, peixe, frutas e hortaliças o que torna o impacto no custo de vida ainda mais crítico para as famílias amazonenses.

O levantamento anual mostra que produtos essenciais como arroz, feijão, leite em pó e óleo de soja tiveram aumentos expressivos. O preço médio do arroz branco comum passou de R$ 7,39 em 2023 para R$ 13,40 em 2024, enquanto o feijão-carioca baixou de R$ 7,78 para R$ 6,54, e o óleo de soja aumentou de R$ 7,79 para R$ 9,09. Embora a cesta básica inclua ovos, a ausência de carne, peixe, frutas e hortaliças são itens essenciais para uma alimentação equilibrada. Significa que os consumidores precisam arcar com custos adicionais para garantir uma dieta completa, pressionando ainda mais o orçamento familiar.

Para o deputado Mário César Filho, o aumento nos preços reflete uma combinação de fatores que afetam negativamente o custo de vida no Amazonas, incluindo a alta dos combustíveis e a falta de infraestrutura adequada, especialmente na BR-319.

“A inflação na cesta básica em Manaus é uma consequência de vários fatores fora do controle do consumidor, como a alta nos preços dos combustíveis e a ausência de compromisso real com a melhoria da BR-319. A população do Amazonas está pagando mais caro por uma cesta que sequer inclui carne, peixes, frutas e hortaliças, fundamentais para uma alimentação completa. O Governo Federal precisa olhar para essa realidade e adotar medidas urgentes para reduzir esse impacto”, afirma o deputado.

Alta dos combustíveis e infraestrutura deficiente elevam os custos

A elevação dos preços dos combustíveis e as condições precárias da BR-319 são fatores centrais que dificultam o transporte de mercadorias e encarecem o custo dos produtos básicos em Manaus. A ausência de investimentos adequados na rodovia, sendo essencial para o abastecimento do Estado, contribui para o aumento dos custos de frete, enquanto o alto preço do diesel e da gasolina pressiona os preços finais dos produtos.

“A BR-319 é essencial para o abastecimento do nosso Estado, mas a falta de investimentos e o alto custo do combustível geram um efeito cascata que encarece os alimentos e produtos básicos. Precisamos de uma revisão das políticas de infraestrutura e dos impostos sobre combustíveis, para que o custo de vida no Amazonas seja justo e acessível”, enfatizou o deputado.

Impacto direto no orçamento das famílias

Com uma alta de 30% no valor da cesta básica em um ano, as famílias amazonenses enfrentam um peso crescente no orçamento doméstico. Muitos consumidores estão comprometendo grande parte da renda apenas para garantir o básico, e o deputado reforça a necessidade de ações imediatas para aliviar esses custos.

“A população de Manaus não pode continuar arcando sozinha com os efeitos de uma política de preços que desconsidera nossa realidade regional. É urgente que o Governo Federal reavalie impostos sobre combustíveis e invista na infraestrutura necessária para nossa região, garantindo uma cesta básica acessível para todos”, concluiu o deputado.

Confira a lista de itens e preços referente a outubro de 2023 e outubro de 2024:

Item Outubro 2023 (Média) Outubro 2024 (Média)

Achocolatado (400g) R$ 6,92 R$ 15,80

Café em pó (250g) R$ 8,62 R$ 11,45

Leite em pó integral (400g) R$ 12,38 R$ 18,25

Bolacha cream cracker (400g) R$ 5,69 R$ 6,00

Açúcar cristal (1kg) R$ 4,74 R$ 7,49

Arroz branco comum (1kg) R$ 7,39 R$ 13,40

Feijão carioca (1kg) R$ 7,78 R$ 6,54

Farinha de mandioca (1kg) R$ 11,67 R$ 12,00

Macarrão espaguete (500g) R$ 3,49 R$ 5,72

Extrato de tomate (190g) R$ 3,94 R$ 3,94

Óleo de soja (900ml) R$ 7,79 R$ 9,09

Vinagre (500ml) R$ 4,54 R$ 22,04

Sardinha em lata (125g) R$ 5,14 R$ 15,89

Sal de cozinha (1kg) R$ 4,07 R$ 4,07

Margarina vegetal (500g) R$ 7,76 R$ 7,76

Ovos (cartela com 30 uni) R$ 28,80 R$ 28,80

Linguiça calabresa (1kg) R$ 28,69 R$ 28,69

Frango inteiro congelado (1kg) R$ 21,65 R$ 23,95

Creme dental (90g) R$ 4,09 R$ 4,09

Sabonete em barra (1 uni) R$ 3,34 R$ 3,34

Papel higiênico (4 uni) R$ 4,73 R$ 4,73

Desinfetante (500ml) R$ 5,39 R$ 5,39

Água sanitária (1L) R$ 2,79 R$ 2,79

Sabão em barra (1kg) R$ 9,14 R$ 11,60

Sabão em pó (500g) R$ 5,89 R$ 8,89

Detergente (500g) R$ 2,39 R$ 2,90

Total da Cesta R$ 218,80 R$ 284,57