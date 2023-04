Seis pessoas foram presas, neste sábado (1º), por envolvimento com o tráfico de drogas no município de Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus), durante a Operação Vila Mais Segura, deflagrada pela 35ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Na ocasião, também foram apreendidas porções de cocaína, um simulacro de arma de fogo, um quelônio e de 15 aparelhos celulares.

A ação, que foi acompanhada pelo delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, contou com o apoio do Departamento de Polícia do Interior (DPI), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM) e da Delegacia Fluvial (Deflu).

O delegado Paulo Mavignier, diretor do DPI, destacou que a operação foi bem sucedida, e resultou em seis prisões, oito mandados de busca e apreensão cumpridos, além de drogas e outros materiais.

“Essa ação visou levar mais tranquilidade e segurança à população local, combatendo a criminalidade e tirando de circulação esses indivíduos que atuam com o tráfico. Essa é a missão da Polícia Civil e do DPI”, afirmou Mavignier.

Conforme o delegado David Jordão, titular da 35ª DIP, a ação foi deflagrada em razão de uma investigação referente a morte de Daniel Abrahin, conhecido como “Bombado”, em novembro de 2022. O indivíduo possuía mandado de prisão por tráfico de drogas, e foi de Manaus para Careiro da Várzea buscar refúgio, entretanto, acabou morrendo sozinho em casa.

“Iniciamos as investigações e constatamos que a morte teria sido por overdose, no entanto, seguimos as diligências a fim de identificar o fornecimento de drogas na localidade, e chegamos a identidade de sete pessoas. Com base nisso, representamos à Justiça pelas prisões temporárias e as ordens judiciais foram decretadas”, detalhou David Jordão.

Prisões

Ao longo da operação foram presos Joel Ramalho de Moraes, conhecido como “Boroca”; Matheus Herbert Santos de Souza, chamado de “Teko”; Carlos Robert de Oliveira Silva, Edria Costa de Souza; Fabrício Rocha da Silva; e Geovane Araújo de Souza.

Todos ficarão custodiados na 35ª DIP, à disposição do Poder Judiciário.