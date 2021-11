Avalie o post

A Prefeitura Municipal de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em parceria com a Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, estarão dando início a Operação Sossego.

A operação visa combater crimes de Poluição Sonora, causados principalmente no horário noturno, através dos bares e casas noturnas, impedindo o descanso merecido da sociedade.

A atividade será dividida em 3 fases em Barcelos:

✓1° fase - Reunião de orientação com todos os proprietários de bares e casas noturnas, expondo a legislação vigente, limite de decibéis permitido para som em ambiente aberto e fechado, e limpeza da área após o evento;

✓2° fase - Ação conjunta de repressão a Crimes de Poluição Sonora, através da abordagem da SEMMA/PC/PM/GCM, no local do evento;

✓3° fase - Estender a ação para fiscalizar e orientar carros volantes que executam as atividades de propaganda no horário diurno, estabelecendo critérios, limites e licenciamento para a atividade.

O Secretário da SEMMA, Barbosa Neto. destaca que, o objetivo maior da operação, visa garantir uma harmonia entre a sociedade e todos aqueles que trabalham com eventos noturnos, através do respeito aos limites e o cumprimento das legislações vigentes.

Por fim, contamos com o apoio e a consciência de todos e nos colocamos a disposição da sociedade para denúncias através do Linha direta da GCM e linha verde SEMMA.