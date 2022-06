5/5 - (1 vote)

No período de 10 a 23 de junho, o 3º Batalhão de Infantaria de Selva - 3º BIS – Regimento Ararigbóia – participa da Operação Amazônia 2022, adestramento avançado do Comando Militar da Amazônia (CMA). O objetivo é manter o estado de prontidão das tropas da CMA em operações de defesa da soberania da Região Amazônica.

A missão do Regimento Ararigbóia consiste em realizar um assalto aeromóvel, atrás das linhas inimigas, para conquistar uma região vital para o êxito da manobra no escalão superior, interditando o acesso do inimigo simulado a essa área.

Na tarde do dia 13 de junho, a 1ª Companhia de Fuzileiros Marupiara, finalizou seus preparativos para realizar o assalto aeromóvel com o apoio das aeronaves do 4° Batalhão de Aviação do Exército (4º BAvEx). Para cumprir esse objetivo, nesta fase, foram realizados os treinamentos necessários ao cumprimento da missão, tais como: embarque nas aeronaves, reorganização após o desembarque, ocupação na área de reorganização da companhia. Ao final, foi realizada a inspeção final dos soldados a fim de verificar a plena capacidade de pessoal e material para o cumprimento da missão.

Os treinamentos foram realizados na zona de embarque, na sede do 3º BIS, local onde as aeronaves já estavam posicionadas aguardando o embarque dos combatentes aeromóveis.

Durante o assalto aeromóvel as tropas desembarcarão na cidade em Santa Isabel do Rio Negro (AM) à 240 km da zona de embarque. onde uma tropa se deslocar com helicópteros para ocupar e defender uma posição estratégica, no caso, o aeroporto de Santa Isabel do Rio Negro.

Uma área foi preparada para que a população possa assistir de perto as ações dos militares. Cento e cinquenta soldados do 3º BIS ( Batalhão de Infantaria de Selva) estarão envolvidos durante a operação. Uma equipe médica também estará disponível para atendimento médico à população.

CONFIRA AS FOTOS: