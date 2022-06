Avalie o post

O embaixador brasileiro no Reino se calou depois de anunciar à família do jornalista britânico Dom Phillips sobre os corpos encontrados no Vale do Javari.

A princípio, a embaixada comunicou ontem (13) por telefone que corpos do correspondente do The Guardian e do indigenista Bruno Pereira estavam amarrados a uma árvore.

Agora, segundo a família, o embaixador brasileiro não apresentou novas atualizações. Como informa o Uol.

Dessa forma, o jornalista britânico e Bruno Araújo Pereira, servidor licenciado da Fundação Nacional do Índio (Funai), seguem desaparecidos.

"Fomos informados por telefone que dois corpos haviam sido encontrados, mas que, devido ao fato de ainda ser de manhã no Brasil, nenhuma identificação havia ocorrido", disse em nota a família de Dom.

Ainda conforme o Uol, a família ainda falou que, para piorar, a informação era contrária ao que a Polícia Federal acreditava. Em nota, a família disse:

"Não temos atualização para esta posição e, para complicar nossa situação já angustiante, fomos informados de forma confiável que a Polícia Federal no Brasil está contrariando isso"

E completa a nota:

"Só podemos esperar que, com o tempo, entendamos o que aconteceu".

