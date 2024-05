O Old Surfers apresenta o single “3rd Reef”. O título faz referência à terceira bancada de coral de Pipeline, que só mostra suas garras quando estes quebrando acima de 12”pés! É uma onda perigosa, rápida e muito desafiadora, que não dá chance e margem para erros ou vacilos na hora do drop. Não é um cenário para hesitações ou principiantes. Quando o mar está nessas condições é que você separa os homens dos meninos.

No dia 19 de abril, o Old Surfers lançou o single “Crazy NS”, faixa em homenagem ao chamado “Seven Miracle Miles”, que fica no North Shore havaiano. Essas sete milhas de costa de coral afiado é o local onde quebram as melhores e mais famosas ondas, tão sonhadas e cobiçadas pela galera do surf mundial. Local de nomes lendários que fazem parte da história do surf do passado e do presente, o North Shore sempre será um desafio a ser batido, que agora pode ser curtido de longe.

