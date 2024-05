Os prefeitos estão em Brasília onde até quinta-feira (23), devem defender pautas como a desoneração da folha de pagamento. Distribuição de royalties e pacto federativo também serão discutidos.

A defesa pelo respeito ao Pacto Federativo, à desoneração da folha de pagamento e a pressão pela aprovação da PEC 66/23, que flexibiliza o parcelamento de débitos previdenciários em até 240 meses e o pagamento de precatórios, são as principais bandeiras dos prefeitos de todo o país que participam, até a próxima quinta-feira (23), da 25ª edição da Marcha dos Prefeitos, em Brasília.

O evento é realizado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e, nesta terça-feira (21) teve a presença do presidente Lula na abertura dos trabalhos.

Gestores municipais acompanhados de vices, secretários municipais e vereadores de suas respectivas cidades também vão debater o efeito devastador que as mudanças climáticas têm causado no Brasil e, com mais danos aos municípios. O assunto, inclusive, vai ser tema de debate entre os municipalistas sobre os desafios que enfrentam na quinta-feira (23/5).

O Amazonas participa com uma comitiva de 36 prefeitos e dois vice-prefeitos. Até o final da manhã de hoje, 16 gestores municipais já estavam em Brasília para participar do evento. Conforme informação da representação da Associação Amazonense de Municípios (AAM), na capital federal, outros gestores municipais devem chegar ao evento ainda hoje, ao longo do dia.

O grupo, capitaneado pelo presidente da AAM, o prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Souza (União Brasil), se reúne na tarde desta terça-feira (21) com a bancada federal, no Senado, para discutirem sobre o Pacto Federativo; pedir apoio com emendas de bancada; para o cumprimento do marco regulatório sobre os resíduos sólidos e saneamento básico; além da estiagem e focos de incêndios na região amazônica, que deve se intensificar no segundo semestre.

Eles também se reúnem com outros prefeitos do país nesta quarta-feira (22) no Congresso Nacional para debaterem sobre a reforma tributária e a distribuição de royalties de petróleo. À tarde, os gestores terão reunião com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, no Palácio do Planalto, para tratarem sobre pendências de empenhos e pagamento de emendas parlamentares.

Fonte: Associação Amazonense de Municípios

