Em cerimônia nesta quinta-feira (7), do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), o delegado João Paulo Garrido Pimentel tomou posse como novo superintendente regional da Polícia Federal (PF), em substituição a Umberto Ramos, que assumiu posto na Embaixada Brasileira em Milão, na Itáliao. Ele veio da superintendência regional do Rio de Janeiro.

No discurso de posse, ele destacou a necessidade de cooperação internacional para enfrentar o crime organizado, que, disse, está cada vez mais transnacional.

“Com o aumento do fluxo de pessoas entre os países, é fundamental que haja uma transmissão rápida de conhecimento e de dados para que possamos combater, principalmente, os crimes ambientais, além do tráfico de drogas, armas e a corrupção”, afirmou.

João Paulo Garrido Pimentel, nomeado em 14 de outubro e é formado em Direito pela Universidade Federal Fluminense, com mestrado em Ciências Penais pela Universidade Cândido Mendes e pós-graduação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, E tem o Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia pela Escola Superior de Guerra.

“Para que a sociedade brasileira seja justa e solidária, para que haja desenvolvimento social com respeito ao meio ambiente e equilíbrio econômico, a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a proteção do Estado democrático de direito e a promoção do bem de todos sem preconceitos… é fundamental uma Polícia Federal forte”, disse.

Garrido afirmou que não faltarão esforços para que a gestão enfrente o crime organizado e que haverá um combate incansável aos crimes ambientais, cibernéticos, tráfico de drogas e armas, corrupção e lavagem de dinheiro.

Ele elencou quatro aspectos fundamentais que devem ser aplicados na gestão: operações que desarticulam estruturas criminosas, prisão de lideranças, descapitalização financeira das organizações criminosas e cooperação internacional com a integração de organismos de controle dos municípios e do estado.

Ele citou a importância da criação do Centro de Cooperação Internacional da Amazônia, que deve agilizar o fluxo de informações em operações entre os países. Segundo o Governo Federal, a autarquia deve ser instalada até o fim deste ano, contando com representações de países que compõem o bioma.

“No mundo cada vez mais globalizado, o crime organizado não reconhece fronteiras. A cooperação internacional surge como estratégia de fundamental importância”, disse.

A mesa de honra do evento de posse foi composta pela procuradora-geral de Justiça do Amazonas Leda Mara Albuquerque, o diretor de gestão de pessoas da Polícia Federal, Guilherme Monseff de Biagi, representando o diretor-geral da instituição; o secretário de Estado e chefe da Casa Civil, Flávio Antony Filho, representando o governador do Amazonas, Wilson Lima; o senador Omar Aziz; o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Roberto Cidade; a desembargadora Luisa Cristina da Costa Marques, representando a presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas; o procurador-chefe da União no Estado, André Petzold Dias; e o vice-almirante do 9º Distrito Naval, João Alberto de Araújo Lampert.

Garrido ingressou na Polícia Federal em 2009 na Superintendência Regional do Amazonas. Foi membro do Comitê da Unidade Gestora da Copa do Mundo de 2014, em Manaus. Logo em seguida, foi transferido para o Rio de Janeiro, onde assumiu a chefia da polícia em Nova Iguaçu e exerceu diversas funções de destaque. Foi delegado Regional de Combate ao Crime Organizado e delegado regional executivo.

